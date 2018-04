Lange Nacht der Forschung 2018

26.04.2018, 20:15 Uhr

Droneracing, 3D-Druck, Flugvorführungen, VR-Brillen, Flugsimulatoren und Ausstellung Industriedrohnen (Photogrammetrie, Inspektion, Laserscan ALS) standen am ProgrammWien Spittelau„Energie und Innovation finden bei uns zusammen! Wir forschen nicht nur selbst an guten Konzepten sondern arbeiten auch mit Start-Ups zusammen. Wie Forschung bei uns aussieht, haben wir beim Event Die Lange Nacht der Forschung gezeigt. Vom Drohnen-Rennen mit Skyability GmbH bis hin zur Fernkälte und der Wien Energie Welt…“, so die Wien Energie über die Lange Nacht der Forschung…Vorgefü

Eisenstadt HTL-FlugtechnikParallel zu Wien, waren wir auch in Eisenstadt mit diversen Industriedrohnen vertreten… Hier – in der HTL für Flugtechnik – durften natürlich Flugvorführungen nicht fehlen.