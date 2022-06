Alexander Klenner vom BG und BRG Amstetten, erzielte den 2. Platz in Physik mit der vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) unter dem Titel: „Using quantum circuits as a means of solving complex algorithms“.

BEZIRK AMSTETTEN. Die Kaiserschild-Stiftung vergab gemeinsam mit der FH Wiener Neustadt die Dr. Hans Riegel-Fachpreise 2022 für die herausragendsten vorwissenschaftlichen Arbeiten in MINT-Fächern von AHS-Schüler*innen für die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Kärnten.

Für die hervorragende vorwissenschaftliche Leistung wurde als Anerkennung die Dr. Hans Riegel-Fachpreise Trophäe, ein Preisgeld von € 400 sowie der Zugang zum MINT TANK Netzwerk, mit umfassenden weiteren Förderungsangeboten wie Seminare und Veranstaltungen, verliehen.

Prämiert wurden dabei nur die herausragendsten vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) der achten Klassen Niederösterreichs, des Burgenlands und Kärntens in den MINT-Fächern Informatik, Mathematik, Biologie und Physik. Nun verlieh die hochkarätige Fachjury die Fachpreise in der großen Aula der Hochschule für Arbeiten zu aktuellen Themen wie Impfstoffentwicklung, Raumfahrt und Algorithmen zur Anwendung in Medizin und Biotechnik.



FHWN übernimmt wichtige Vorreiterrolle



„Die Nachfrage nach qualifizierten Personen im Bereich der MINT-Fächer steigt seit Jahren kontinuierlich an. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften sind wir sicher der ideale Ort, um Talente mit jenen Qualifikationen auszustatten, die es braucht, um beruflich erfolgreich zu sein und auch unsere Gesellschaft mitzugestalten. Bereits in der Schulzeit ist es wichtig, die Begeisterung junger Menschen für diese spannenden Fächer zu erkennen, zu fördern und herausragende Leistungen entsprechend zu belohnen. Die FH Wiener Neustadt unterstützt die Auszeichnung junger Talente seit Jahren mit großer Freude“, so FHWN-CEO Armin Mahr.

„Die Kaiserschild-Stiftung engagiert sich in den Bereichen Bildung, Forschung und Bildende Kunst. Mit den Dr. Hans Riegel-Fachpreisen, die nach unserem Stifter benannt sind, zeichnen wir Maturantinnen und Maturanten für herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten in naturwissenschaftlichen Feldern aus. Damit wollen wir diese jungen Menschen darin bestärken sich weiterhin mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Das tun wir aber nicht nur mit dem Preis. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern steht im Anschluss das MINT TANK-Förderprogramm offen, das sie in ihrer fachlichen wie persönlichen Entwicklung unterstützen soll“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Sonnleitner.

Wissenschaftlicher Wettkampf

Dr. Hans Riegel ist Gründer der Kaiserschild-Stiftung in Österreich und ehemaliger Mitinhaber der HARIBO-Unternehmensgruppe. Der Süßigkeiten-Unternehmer war von Wettkämpfen fasziniert und witterte darin eine Chance, eigene Talente zu entdecken, um diese gezielt weiterentwickeln zu können. Aus diesem Grund sind auch die nach ihm benannten Dr. Hans Riegel-Fachpreise an den Sport angelehnt. Auch heuer reichten die Schülerinnen und Schüler spannende Arbeiten ein, die sich mit relevanten Problemen der heutigen Gesellschaft auseinandersetzen. Dementsprechend befassen sich die erstplatzierten Arbeiten mit Impfstoffentwicklung, Raumfahrt und Algorithmen zur Anwendung in Medizin und Biotechnik.

Am Tag der Preisverleihung durften sich die frischgebackenen Preisträgerinnen und Preisträger neben den hochverdienten Siegerschecks auch über einen großzügigen HARIBO-Vorrat freuen.