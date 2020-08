NEUHOFEN AN DER YBBS. Tragisch und trotzdem irgendwie witzig: So wie man wohl auch auf echte "Idioten" reagiert, wird auch das Stück "Der Idiot" des Ostarrichi-Jugendtheaters in Neuhofen gespielt. Die Aufführung von Dostojewski fand kürzlich im Schloßpark Haagberg zu Neuhofen statt und wurde von insgesamt 28 Kindern und Jugendlichen zum Besten gegeben.

Für Corona-gerechte Voraussetzungen wurden für die über 400 Besucher an jeweils zwei Tagen fixe Sitzplätze - mit Abstand - am Eingang vergeben.

Und darum gehts: Das Stück zeigt verschiedene Charaktere, die um die richtige Lebensweise ringen, wenngleich die St. Petersburger Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts von Geld und Heiratsplänen bestimmt ist. Der als Idiot bezichtigte Fürst Myschkin erscheint als empathische, Christus ähnliche, Figur, der sich bis zuletzt treu bleibt und Personen immer wieder bewegt, so zu sein, wie sie in ihrem Innersten eigentlich sind.