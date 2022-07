Im Rahmen der 17. Generalversammlung des Musikverein Ferschnitz, konnte Obmann Johann Peneder zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Michael Hülmbauer, Vize-Bgm. Hermine Berger, Vertreter aller politischen Fraktionen, Bezirksobmann-Stv. der NÖBV-BAG Amstetten Wolfgang Eder, sowie zahlreiche Obmänner der Ferschnitzer Vereine begrüßen.

Die Musikkapelle umfasst aktuell 42 Musikerinnen und Musiker. Aktuell sind ca. 30 Jungmusiker in Ausbildung. Trotz der schwierigen, pandemiebedingten Situation in den letzten Monaten, entwickelt sich der Kinder- und Jugendnachwuchs in der Kapelle sehr positiv. In den letzten drei Jahren wechselten 9 Jungmusiker – vom Jugenorchester Meloteens – in die Musikkapelle. Aktuell sind wiederum 8 Kinder mit viel Enthusiasmus, Freude und Spaß gemeinsam am Musizieren.

In einem kurzen Bericht über die finanzielle Situation des Vereins (Jahre 2019-2021) konnte Kassier Michael Deinhofer in wirtschaftlicher Hinsicht nur über eine sehr schwierige Situation berichten. Die Einnahmen des Vereins haben sich dramatisch reduziert. Die Tilgung des 2017 erneuerten und umgebauten Musikheimes muss zeitlich deutlich gestreckt werden und darüber hinaus musste 2021 abermals ein großer Wasserschaden in Folge des Unwetters im Juli verkraftet werden.

Der Musikverein spricht auf diesem Weg der Gemeinde Ferschnitz, zahlreichen Sponsoren, den unterstützenden Vereinen und der Bevölkerung großen Dank für die Unterstützungen verschiedenster Art aus.

Obmann Johann Peneder und Kapellmeister Wolfgang Jungwirth zeigten in ihren Berichten auf, dass das Musizieren und die Probenarbeit in den letzten zwei Jahren beinahe vollständig zum Erliegen kamen, merkten jedoch auch an, dass die Kapelle diese Zeit ohne Austritte überstand und die Stimmung und Motivation innerhalb der Kapelle hoch motivierend ist. Die Motivation und der Zusammenhalt wurde auch beim kürzlich durchgeführten Fest „s’Musifest“ spürbar und konnte von den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern erlebt werden.

Johann Peneder fasste in seinem Bericht außerdem Ereignisse und Erlebnisse aus seiner rund 24 jährigen Funktionsperiode zusammen. Er bedankt sich abschließend beim Vorstand und allen Musikern, den öffentlichen Institutionen und bei den Vereinen für das entgegen Vertrauen und die außerordentlich gute Zusammenarbeit und schließt mit den Worten: „Meine größte Freude besteht darin, dass sich ein junger, sehr engagierter Musiker bereit erklärt hat, das Amt des Obmannes zu übernehmen und gemeinsam mit einem jungen Vorstandsteam den Verein in eine sicherlich erfolgreiche Zukunft führt. Danke für die schöne Zeit, es war mir eine Freude!“

Bürgermeister Michael Hülmbauer führte die Neuwahl, welche den neuen Obmann Mathias Weigl und die Obmann-Stellvertreter René Deinhofer und Elisabeth Peneder einstimmig bestätigten. Kapellmeister Wolfgang Jungwirth wurde in seiner Funktion bestätigt und wird künftig von seinem Stellvertreter Roland Bruckner, welcher gemeinsam mit Jugendreferentin Viktoria Berger das Jugendorchester MeloTeens leitet, unterstützt.

Bezirksobmann-Stv. Wolfgang Eder bedankte sich für die aktive Vereinsarbeit, unterstrich den Stellenwert der Musik für Kultur und Gesellschaft und hob die Leistung des ausscheidenden Obmanns Johann Peneder für den Verein und das Gemeindeleben hervor.

Zudem überreichte er zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen:

Die Musiker Georg Rosenthaler, Walter Rottensteiner und Roland Brucker wurden für die zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeit zur Wiederinstandsetzung des Musikheimes mit dem Musikheim-Verdienstabzeichen in Silber ausgezeichnet.

Theresia Berger, Raphaela Schiefer, Hannes Veigl und Kapellmeister Wolfgang Jungwirth wurden mit dem Ehrenzeichen für besondere Verdienste des NöBV ausgezeichnet.

Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Isabella Luger, Franz Reisinger, Josef Berger wurden mit der Ehrennadel des NöBV in Bronze ausgezeichnet.

Beirat und Sponsor Johann Luger (Fa. Hans Luger Trans) wurde mit der Förderernadel des NöBV in Bronze für seine materielle und finanzielle Unterstützung bedankt.

Alois Oberleitner erhielt für seine mehr als 30jährige Tätigkeit die Ehrennadel des NöBV in Silber und wurde zum Ehrenkapellmeister ernannt.

Der Musikverein verlieh den Titel Ehrenstabführer an Josef Berger.

Johann Peneder wurde für seine Verdienste zum Ehrenobmann des Musikvereins Ferschnitz ernannt und mit der höchsten Auszeichnung für aktive Musiker, der Ehrennadel des NöBV in Gold durch Bezirksobmann-Stv. Wolfgang Eder geehrt.

Der Musikverein bedankte sich damit bei allen Ausgezeichneten für das vorbildliche Engagement und die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit.

Abschließend bedankte sich Bürgermeister Michael Hülmbauer beim Verein und der Trachtenmusikkapelle für die gute Nachwuchspflege und für die Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde. Er würdigte das Engagement von Ehrenobmann Johann Peneder in besonderer Weise und wünscht dem neuen Vorstand viel Glück und gutes Gelingen für gesetzten Ziele.

Der neugewählte Obmann Mathias Weigl schloss mit einem kurzen Ausblick, bedankte sich bei Allen für das ausgesprochene Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.