Siegreich bei TYPISCH NÖ

15.07.2017, 18:26 Uhr

SEITENSTETTEN-WOLFSBACH / Von der ARGE LESEN NÖ wurde heuer in Kooperation mit ZeitPunktLesen der Schreibbewerb TYPISCH NÖ durchgeführt, nachdem im Vorfeld Schüler zu diesem Thema noch im Herbst des Vorjahres etwa 350 Fotos eingereicht hatten. 6 niederösterreichische Jugendbuchautoren – unter ihnen neben Christoph Mauz und Leserstimmenpreisträgerin Rachel van Kooij auch Jennifer Pruckner aus Biberbach und Hannes Hörndler aus Allhartsberg – haben dann Geschichten zu von ihnen gewählten Schülerbildern geschrieben. Über 550 Pflichtschüler haben daraufhin die Anfänge dieser Geschichten fortgeschrieben und auch eingereicht. Am 24. Juni wurden die Preisträger in Anwesenheit von Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll im Rahmen der Landesausstellung in Pöggstall nun ausgezeichnet. Von den 14 Preisträgern stammen allein 8 aus dem Bezirk Amstetten. Anna Aigner von der Mittelschule Seitenstetten konnte Jennifer Pruckners Geschichte „Ein wenig verloren“, die übrigens in Seitenstetten spielt, am besten fortsetzen, Stefanie Jechsmayr aus Wolfsbach gelang dies mit der Geschichte „Wald der besiegten Bäume“. Nun sollen die 14 Siegergeschichten und jene der 6 Jugendbuchautoren auch noch in Buchform erscheinen.