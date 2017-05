Infoabend über Mobilität der Zukunft

07.05.2017, 22:13 Uhr

Einladung zumVortrag von SkyWayFreitag: 12 Mai 2017 - 19:30 UhrB U I L D Y O U R D R E A M W I T H S K Y W A YAlles was die Welt verändert hat, bzw. verändern wird - braucht vielInformation - siehe Computer, Autos, Flugzeug, Facebook, RedBull,E-Autos, etc. und waren bzw. sind mit Ihrer Vision am Anfangalleine, jeder sagt; das wird sich nie durchsetzen– und was haben wir heute.Nutzen Sie die Chance, informieren Sie sich und werden Sie ein Teil davon!Die Welt sucht nach Lösungen im Transportbereich, speziell in Ländern wie China, Indien, Dubai, Russland, etc. SkyWay hat bereits jetzt die perfekte Lösung, durch kostengünstige Errichtung von Seilstringbahnen „Skyway‘s“ für die Stadt, Tourismus, Materialtransport und Hochgeschwindigkeitsbahnen bis 500 km/h ohne Gründe zu zerteilen > mit geringsten Betriebskosten, > mit wenig Eingriff in die Natur, > mit vollautomatischer sowie autarker Betriebsmöglichkeit - je nach Ausbaustufe, > mit hocheffizienten AKKU- Elektroantrieb, > mit Nutzung der Gravitationskraft, > mit wenig Platzbedarf, -mit keinen Berührungspunkten von Kreuzungen, -für nachträglichen Einbau in Städten, -fürRückbau von Beton- und Verkehrsflächen in grüne Wiese, > für Sicherheit und Naturschutz!Die ersten Aufträge für SkyWay gibt es bereits in Australien, Indien, Dubai, Türkei, Bolivien und Russland!Mit Ihnen als Investor ist SkyWay derzeit am Welt-Markt konkurrenzlos – und das kann für Sie ein finanziellesEinkommen von Generationen bedeuten. Skyway hat noch einen großen Vorteil, denn es wird ausschließlich mitCrowdfunding (Motto: vom VOLK fürs VOLK) finanziert, ist somit völlig unabhängig von Banken, Politik und sonstigen Quertreibern.Investieren Sie in die Zukunftstechnologie. So eine Chance erhält man normalerweise nur 1 Mal im Leben.Der Firmenwert wird jetzt bereits auf über 400 Milliarden USD Marktwert geschätzt. Erwerben Sie Anteile von der Fa. Skyway, solange es noch möglich ist, bei einem der ökologischen und nachhaltigsten Unternehmen in unserer Zeit - welche die Transportmöglichkeiten auf der gesamten Welt verändern wird!Hotel Exel GmbH A-3300 Amstetten Alte Zeile 14 Telefon: +43 (0) 7472 25888 , http://www.hotelexel.com