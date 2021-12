KOTTINGBRUNN. Wer kennt es nicht? DINNER FOR ONE oder DER 90. GEBURTSTAG. Beliebte Tradition bei vielen Silvesterfeiernden – Same procedure as every year. Dieses Jahr erstmals bei uns zu sehen mit Franz Schiefer als Butler James und Burgi Weissenböck als Miss Sophie.

Das alljährliche Geburtstagsdinner für die hochbetagte Miss Sophie steht an. Leider sind die geladenen Gäste allesamt schon verstorben und so muss Butler James ihre Rollen übernehmen. Dabei gilt es vor allem, ein Gläschen mit Miss Sophie zu trinken. So verwundert es nicht, dass mit der Zeit der gute Butler immer betrunkener und sein Spiel immer verwegener wird – ganz zur Freude von Miss Sophie, die ihr Dinner sichtlich genießt.

ALS KOMBITICKET MIT DEM SILVESTERKABARETT MÖGLICH

Mittwoch

29. Dezember

2021

20:00 Uhr

Markowetztrakt

Weitere Termine:

30. Dezember - 20:00 Uhr

31. Dezember - 23:15 Uhr

INFOS: 02252/74383