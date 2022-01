BADEN. Lesung und Musik bieten am 23. Februar um 20 Uhr Adele Neuhauser und Christian Dolezal im Cinema Paradiso Baden.

„Plötzlich Shakespeare“ verspricht einen vergnüglicher Abend mit den beiden Schauspielstars und exquisiter musikalischer Begleitung. Nach dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor David Safier lesen Adele Neuhauser und Christian Dolezal in verteilten Rollen. Die aberwitzige Geschichte: Die liebeskranke Rosa wird per Hypnose in ein früheres Leben versetzt, in den Körper eines Mannes, der sich gerade duelliert: William Shakespeare. Das Chaos ist perfekt, wenn Frau und Mann sich den selben Körper teilen müssen. Die merkwürdigste Lovestory der Weltgeschichte!

Adele Neuhauser (Rosa), Christian Dolezal (William Shakespeare), Susanne Hehenberger (Violine), Peter WesenAuer (Klavier)

Im Cinema Paradiso Baden am 23.2.22, 20 Uhr

Im Cinema Paradiso St. Pölten am 24.2.22, 20 Uhr

Cinema Paradiso Baden, Beethovengasse 2a, 2500 Baden, www.cinema-paradiso.at/baden, 02252-25 62 25