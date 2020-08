Alte Freundschaft rostet nicht!

BADEN. Die Sängerin Birgit Sarata war einst ein Stammgast im "Grand Hotel Sauerhof". Das seit Jahren leerstehende Hotel stand einst unter der Führung von Kurt Dohnal. Dieser ist nun nach einem längeren beruflichen Zwischenaufenthalt in China wieder nach Baden zurückgekehrt und führt nun das Hotel Schloss Weikersdorf. Mit Birgit Sarata war Dohnal war stets in Kontakt, aber nun wurde dieser Kontakt natürlich wieder intensiviert. Und so ist sie nun Stammgast in "Weikersdorf".

„Ich fühle mich hier sehr wohl, da ich jeden Morgen schwimmen gehe, und das bietet sich im Spa- und Residenzbereich wunderbar an. Ich freue mich sehr, dass Kurt Dohnal wieder in der Stadt ist, und da ich ja selbst viel in Baden und mit der Bühne Baden zu tun habe, werden wir uns wieder öfter sehen“ so abschliessend Birgit Sarata, die man sicher bald wieder erleben kann, bei einer Herbst-Premiere in der Bühne Baden.