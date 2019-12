Die Farben der Karibik: Costa Rica und Cuba

BADEN. Noch „ticken die Uhren auf der karibischen Zuckerrohrinsel Cuba etwas langsamer“.

Rum, Rhythmus, Revolution, dazu die eigenwillige historische Entwicklung, Karibik Lifestyle, Traumstrände und viel Kultur sorgen für eine besondere Stimmung. Cuba regte immer zum Träumen und Sinnieren an. Sepp Puchinger war individuell und abenteuerlich im Land unterwegs, hat berührende Geschichten und faszinierende Bilder nach Hause gebracht. Zu sehen sind die am Montag, dem 20. Jänner, um 19.15 Uhr, im Theater am Steg in Baden.

Reservierung: Sparkasse Baden Hauptplatz 15, www.sepp-puchinger.at