BADEN. Im Rahmen von Artists Talk Under The Open Sky kommt am 21. August um 17 Uhr Klaus Albrecht Schröder, der Direktor der Albertina Wien, nach Baden. Er erarbeitete gemeinsam mit dem ORF Kulturmontag die Fotoreihe #dubistkunst, die im Doblhoff-Park zu sehen ist. Ebendort ist auch das Künstlergespräch mit Klaus Albrecht Schröder. Der Eintritt ist frei, es gilt wieder: Wer zuerst kommt, bekommt die besten Plätze.

#dubistkunst präsentiert Klassiker der Kunstgeschichte als Re-enactments in Fotografien. Das Kultur-publikum rund um den Globus zeigte sich während des weltweiten Lock Downs erfinderisch, scheint doch das Nachstellen berühmter Gemälde ein weltweiter Trend. An Online-Angeboten der wegen Ansteckungsgefahr vorübergehend geschlossenen Museen mangelte es in diesen Tagen wahrlich nicht. Sie boten virtuelle Rundgänge, gaben Einblick in die Sammlungen und lieferten, wie die New Yorker Frick Collection oder das Wiener Belvedere, Bildanalysen mit Experten. Für das nach Kunst hungernde Publikum eine Inspirations- Möglichkeit, eigene fantasievolle Entwürfe zu kreieren. Ob Gustav Klimts weltberühmter „Kuss“ oder Peter Paul Rubens dramatische Darstellung „Das Haupt der Medusa“ – Nachbildungen von Gemälden, Skulpturen oder Performances von Klassikern der Kunstgeschichte sorgten zwischen Moskau, New York und Wien für Furore. Das Nachstellen berühmter Bilder mit echten Personen war schon in der Renaissance- und Barockzeit ein echter Party-Hit. Auch in der zeitgenössischen Fotografie – siehe David LaChapelle oder Cindy Sherman – erfreut sich diese Methode reger Beliebtheit.

Unter dem Titel „#dubistkunst“ rief der „kulturMontag“ gemeinsam mit Albertina, Belvedere, Kunsthistorisches Museum, Lentos und MUMOK ganz Österreich zum schöpferischen Mitmachen auf. Auf dem Account „#dubistkunst“ wurden die Bild-Ideen gesammelt. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere, Hemma Schmutz, künstlerische Direktorin des Lentos, Karola Kraus, Direktorin des MUMOK und Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina, bewertete die Ergebnisse. Die besten, überraschendsten oder erfinderischsten Kunstwerke wurden im „kulturMontag“ am 22. Juni 2020 prämiert und präsentiert.

Bei La Gacilly-Baden Photo ist eine Auswahl der besten Arbeiten aus 350 Einreichungen des Wettbewerbs #dubistkunst zu sehen.