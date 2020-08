Erst Generalversammlung, dann heiterer Abend

BADEN. Am 4. September 2020 findet um 17 Uhr die alljährliche Generalversammlung des Museums-Vereins „NÖ Landesfreunde Baden“ statt, zu der alle Mitglieder herzlichst eingeladen sind.

Anschließend wird Prof. August Breininger die anwesenden Gäste mit dem Vortrag „Mit Humor durch die Krise“ in seiner gewohnt locker-gewitzten Art unterhalten. Ziel der amüsanten Darbietung ist, zu vermitteln, dass man auch in Zeiten wie diesen das Lachen nicht verlernen sollte und mit Heiterkeit alle Hürden meistert.

Die Präsentation der Breininger’schen Gusto-Stückerln findet ab 18 Uhr in idyllischer Atmosphäre hoch über den Dächern von Baden im Museumsrestaurant „blickweit“ statt und ist für jedermann zugänglich.