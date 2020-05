Miniatur von Napoleons Sohn

BADEN. Bestens besucht war der Vortrag von Dr. Rudolf Novak im Rollettmuseum. Er sprach über Napoleons Sohn (1811 - 1832), der in Österreich als "Herzog von Reichstadt" bekannt ist. Durch seine Mutter, Erzherzogin Marie Louise von Österreich, zugleich ein österreichischer Prinz, hätte Napoleon Franz nach dem Sturz seines Vaters der nächste französische Kaiser werden können. Er starb jedoch mit 21. Auch die Stadt Baden gehört zu seinen Lebensstationen. Über all das sprach Dr. Rudolf Novak, Buchautor und ehemaliger Kulturattaché in Paris und anderen österreichischen Botschaften. Im Publikum war auch Ferdinand Besim, Besitzer einer Miniatur, die das Bildnis des Herzog von Reichstadt zeigt.