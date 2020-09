NÖ Landesfreunde luden zur Generalversammlung

Bei strahlendem Sonnenschein lud der Verein der Niederösterreichischen Landesfreunde zur Generalversammlung auf die Terrasse des Kaiser Franz Josef-Museums ein. Obmann und Leiter des Museums, Alexander Blümel, konnte über ein hervorragendes Geschäftsjahr 2019 berichten, die Vorausschau für 2020 fiel coronabedingt jedoch ziemlich triste aus.

Prof. Dr. Karl Zweymüller, der das Museum in der Vergangenheit schon oft großzügig unterstützt hatte, hatte in diesem Jahr eine besondere Überraschung parat. Er überreichte dem Obmann drei Ziegel, die einst Teil des Gemäuers der Weilburg waren. Diese eigens für diesen Bau angefertigten Bausteine, die durch ihre Prägung eindeutig zuordenbar sind, stellen eine wahre Rarität dar. Eines der wenigen authentischen Erinnerungsstücke, die aus dem einstigen Badener Prachtbau erhalten geblieben sind.

Wie bereits in den vergangenen neun Jahren auch, unterhielt Bgm a. D. August Breininger die 100 Personen umfassende Gästeschar zum Abschluss mit Anekdoten und humoristischen Stücken.