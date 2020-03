SWING & KABARETT - Big Band Swingin’ Sirs & Sisters mit Katharina Straßer

LEOBERSDORF. Von guten und bösen Mädchen singt und rezitiert die Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer (nicht zuletzt die Eliza in „My fair Lady“ in der Volksoper) thematisch zueinander passende Texte von Wilhelm Busch, Joseph Roth und Christine Nöstlinger. Buschs ‚Fromme Helene‘ ist gar nicht so fromm, der ‚Heilige Trinker‘ von Roth gar nicht so heilig und Nöstlingers ‚Oame mauna‘ sind nicht einmal sehr bedauernswert. Die Musikauswahl dazu ist bunt wie das Leben und stammt von Hugo Wiener, den Backstreetboys, George Michael, Amy Winehouse, Britney Spears oder George Gershwin - natürlich mit einer ordentlichen Portion Swing von den Sirs & Sisters & Sisters



SA 18. April 2020, 19:30 Uhr - Event Center Leobersdorf

Ö-Ticket Link: https://www.oeticket.com/event/swing-kabarett-mit-katharina-strasser-eventcenter-leobersdorf-12664077/

office@swinginsirsandsisters.at

(Fotocredit © Gerry Mayer-Rohrmoser)