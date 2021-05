26.05.21 Der heutige Vollmond auf der Schütze (Mond)/Zwillinge (Sonne) Achse verleiht Optimismus, Vertrauen, Großzügigkeit sowie Vielseitigkeit und Kontaktfreudigkeit. Die Lernachse verbindet Wissen, Klatsch und Tratsch (Zwilllinge) mit Themen wie Lebensphilosophie, Reisetätigkeit und Ausland (Schütze). Eine gute Gelegenheit, ein Fest zu feiern und dabei neue Leute kennenzulernen oder die Urlaubsplanung in Angriff zu nehmen. Nehmen Sie den Vollmond zum Anlass, um eine lang geplante Fortbildung in Angriff zu nehmen oder packen Sie Ihre Koffer und genießen Sie einen kurzen Tapetenwechsel. Diese Zeitqualität ist passend für Dinge, die Weitblick erfordern - Sport, Reisen und Festlichkeiten. Beruflich ist diese Zeit günstig, um Kontakte zu Rechtsanwälten, Gerichten und Behörden herzustellen (Arbeitsverträge, Rechtssachen, Handelsabkommen, etc.).

Mit dem Mond in Schütze lassen wir uns derzeit schnell von etwas begeistern, haben enthusiastische Gefühle und ein starkes Freiheitsbedürfnis. Stellen Sie sich heute öfters die Frage nach dem Sinn Ihrer Tätigkeiten! Setzen Sie sich hohe Ziele und arbeiten Sie mit einer bejahenden Lebenseinstellung an deren Verwirklichung. Die Widder, Löwen, Waagen und Wassermänner sind gefühlsmäßig die großen Gewinner von heute, die Fische können der Realität nicht ins Auge blicken und lassen sich von der Umwelt leicht täuschen, während die Krebse emotional leicht in die Luft gehen. Die Zwillinge und Schützen spüren den Vollmond am stärksten, hier gilt es abzuwägen, ob die Energie lieber in die Arbeit gesteckt werden soll oder das Augenmerk auf die eigenen seelischen Bedürfnisse gelenkt wird. Die Steinböcke bekommen Gegenwind und geraten beruflich unter Druck, setzen Sie lieber Ihren Charme ein anstatt der Hörner. Für die Jungfrauen wirken sich Veränderungen positiv aus – begrüßen Sie die Abwechslung, neue Impulse bereichern Ihr Selbstwertgefühl und stärken das Vertrauen in die Zukunft!

