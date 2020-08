Gratis, unkompliziert und ohne Anmeldung: Bewegt im Park findet heuer zum ersten Mal auch in Kottingbrunn und Leobersdorf statt.

KOTTINGBRUNN/LEOBERSDORF. Erstmalig wird in diesem Jahr die Initiative „Bewegt im Park“ auch im Generationenpark Leobersdorf und im Wasserschlosspark Kottingbrunn angeboten.

DurchgefÜHrt werden die kostenlosen Bewegungseinheiten von Trainerin Tanja Haiden - in Kooperation mit dem Verein Sports and Fun, ASVÖ Niederösterreich und in freundlicher Unterstützung der Gemeinden Kottingbrunn und Leobersdorf.

Wer mitmacht, wird mit Sommer-Sonne-Ferienlaune und einem besseren Körpergefühl im Alltag belohnt. Outdoor-Fitness und Bewegung unter freiem Himmel liegen im Trend. Das sommerliche Wetter lockt Bewegungsmuffel wie Sportbegeisterte in die Natur.

Bis September wird in den Parks Leobersdorf (jeden Donnerstag 9 Uhr) und Kottingbrunn (jeden Montag 18:30 Uhr) noch im Freien trainiert. Jeder ist willkommen!

www.sportsandfun.at, 0660.142727519788985

BEWEGT IM PARK in Kottingbrunn, Schlosspark, auf der wiese nach dem Haupteingang

Bitte eine Matte/Decke mitbringen. Trainerin: Tanja Haiden, MA

Jeden Montag, 18.30 bis 19.30 Uhr, bis 7.9.2020 (10 Einheiten)

BEWEGT IM PARK in Leobersdorf, Generationenpark

Jeden Donnerstag von 9:00 bis 10:00, bis 10. September 2020 (10 Einheiten)