BADEN. (red.) Wie viel Spaß man an Bewegung und Sport haben kann, erlebten die Kinder der Volksschule Uetzgasse kürzlich im Rahmen des Projekts „Kinder gesund bewegen“. Als Aktion des Sportministeriums gefördert, sorgte der „ASVÖ NÖ Baden in Bewegung“ mit Albert Slavic und Trainerteam dafür, dass die „Talentissimo – Lauf und Ballschule“ auch in diesem Jahr ein voller Erfolg wurde. An verschiedenen Sportstationen konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, vor allem aber die Freude an der Bewegung entdecken.