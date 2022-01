Neues Handbuch für Arbeitgeber

Buchpräsentation: "HANDBUCH FÜR ARBEITGEBER" - Personalverantwortung in Recht und Praxis am Mittwoch, 26.01.2022, 19:00 Uhr im Theater am Steg Johannesgasse 14, 2500 Baden



BADEN. Arbeitgeber stehen in ihrem Alltag vor einer Vielzahl von Entscheidungen, die sie in Wahrnehmung ihrer Personalverantwortung zu treffen haben. Die Problemstellungen sind zumeist vielschichtig und fachübergreifend. Das „Handbuch für Arbeitgeber“ beleuchtet dazu die für Arbeitgeber, Führungskräfte und Mitarbeiter in Personalabteilungen wichtigsten Themen aus verschiedenen Perspektiven. Es liefert praxisnahe Lösungen und Antworten aus dem Blickwinkel

· des Arbeitsrechts

· des Steuerrechts

· des Sozialversicherungsrechts

· der Unternehmensberatung

· der Betriebspsychologie (insbesondere hinsichtlich Konfliktlösung/Mediation und Burnoutprävention)

· des Datenschutzrechts

Abgerundet wird das umfassende Nachschlagewerk, das von erfahrenen Spezialisten und Praktikern verfasst wurde und im Linde-Verlag erschienen ist, durch Interviews mit namhaften Experten aus der Wirtschaft.

Dr. Thomas Majoros wird an diesem Abend das Buch kurz vorstellen; im Anschluss gibt es Gelegenheit zu einer praxisbezogenen Diskussion über einige der im Buch behandelten Themen und es werden Fragen von Zuhörern beantwortet.

Eintritt frei! Büchertisch.