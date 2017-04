Bad Vöslau: Abo „Kultur im Schloss 2017“ jetzt erhältlich!

20.04.2017, 19:09 Uhr

BAD VÖSLAU. Die Veranstaltungen im Rahmen von "Kultur im Schloss" finden im Festsaal des Rathauses statt (bequem mit dem Lift zu erreichen) und beginnen jeweils um 19.30 Uhr.Die junge Bad Vöslauer Künstlerin ist Trägerin zahlreicher Auszeichnungen, darunter mehrmaligen 1. Plätzen bei „Prima la Musica“. Sie spielt Werke von Beethoven, Chopin, Debussy, Ginastera und Liszt.

Die Sopranistin Lucia Kim präsentiert unter dem Motto „Das Liebeskarusell“ Werke von Schubert und Grieg bis zu Wienerlied und Operette. Am Klavier begleitet sie Zita Tschirk, Moderation Thomas Kloiber.Kathrin Schuh singt Musicals, Hits und Evergreens sowie populäre Großstadtlieder – vom Wiener Schmäh bis zum Deutschen Schlager. Es erwartet Sie ein unterhaltsamer Abend mit dem gewissen Etwas und mit ganz viel Herz! Am Klavier ist Eva Arnold zu hören.Global Groove LAB ist eine multikulturell besetzte Band mit Musik aus allen Ecken der Welt. Ein Experiment aus Klängen, Rhythmen und Harmonien. Traditionen werden mit modernem Sound verschmolzen. Inspirationen kommen aus dem Balkan, Reggae, Indien, Afrika, Rock und der klassischen Musik.Die Abos für die vier Vorstellungen können ab sofort im Rathaus Bad Vöslau bei Herrn Klingelmayer (Tel. 76161, andreas.klingelmayer@badvoeslau.at) bestellt werden. Der Preis für das Abo für alle vier Konzerte beträgt € 50,-, die Karten für einzelne Veranstaltungen werden € 15,- kosten und sind jeweils rund 4 Wochen vor der Vorstellung in der Bürgerservicestelle im Rathaus zu erwerben.