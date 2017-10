"Bella Ciao" am 31. Oktober im Cinema Paradiso

11.10.2017, 17:09 Uhr

„Bella Ciao“, jedes Kind in Italien kennt das Lied. Ursprünglich wurde es geschrieben, um die Ausbeutung der Reisarbeiterinnen in der italienischen Po-Ebene anzuprangern. Große Bekanntheit erlangte es im Zweiten Weltkrieg als Widerstandslied der Partisanen. Eine Interpretation von Yves Montand verhalf „Bella Ciao“ nach dem Krieg zu neuer Popularität. Damals arrangierten die „Nuovo Canzoniere Italiano“ rund um den Klassiker ein Programm italienischer Arbeits-, Widerstands- und Liebeslieder. Die Aufführungen führten zu wüsten bürgerlichen Protesten.Ein halbes Jahrhundert später bringen die Stars von heute die zeitlosen Lieder in neuem Gewand auf die Bühne. Riccardo Tesi versammelt die aktuellen Größen der Folkszene Italiens für ein hinreißendes Konzert. Die alten Partisanen- und Arbeiter Innenlieder haben sich nicht nur ihre Ausdrucksstärke bewahrt, sondern ihre Botschaften von Freiheit, Frieden und Bürgerrechten sind in unserer heutigen globalisierten Welt von ganz neuer und brennender Aktualität. „Bella Ciao“ – ein Abend mit wundervoller italienischer Musik und einer wichtigen Botschaft!Riccardo Tesi (Knopfakkordeon), Lucilla Galeazzi (Gesang), Elena Ledda (Gesang), Ginevra Di Marco (Gesang) Alessio Lega (Gesang, Gitarre), Andrea Salvadori (Gitarre), Gigi Biolcati – (Perkussion, Gesang)Die Musik geht gnadenlos unter die Haut wie schon vor 50 Jahren. Moors MagazineWährend sich die kriegerischen Reden und Handlungen vervielfachen, erinnert uns diese ‚Lektion in Demokratie von unten’ an das was wir am nötigsten haben: den Frieden. Les Inrocks (FR), Dix Disques pour refaire l’Europe30.10.17, 20 Uhr, Cinema Paradiso St. Pölten31.10.17, 19 Uhr, Cinema Paradiso Baden