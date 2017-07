Es groovt über Baden

24.07.2017, 12:55 Uhr

„Als wir vor zwei Jahren zum ersten Mal Jazzmusik ausprobierten, da hatte ich Tränen in den Augen als die groovigen Klänge über die Stadt schwebten, weil es so schön war“, gesteht Tourismusdirektor Klaus Lorenz und setzt fort: „In den kommenden Jahren wollen wir bei den Mondscheinkonzerten auch verstärkt unterschiedliche Musikrichtungen spielen und so ein noch breiteres Zielpublikum ansprechen.“Für die Besucher sind diese außergewöhnlichen Konzerte jedenfalls ein unvergessliches Erlebnis! Der Eintritt ist übrigens kostenlos, eine kleine Anerkennung für die performenden Musiker wird aber gerne entgegengenommen.Presseinformation: