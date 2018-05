Jazzkeller im Kursalon

04.05.2018, 17:50 Uhr

findet um 19.30 Uhr im Kursalon der nächste Jazz-Keller statt - mit "Changing Perceptions." Die Kompositionen von Saxophonist Markus Osztovics kombinieren gekonnt Modern Jazz, Blues und Funk mit heimischer Musiktradition. Sie gehen über einfache Liedformen hinaus und stellen die Improvisation in den Mittelpunkt. „Changing Perceptions“ spielt mit dem Image des Jazz, macht ihn anspruchsvoll aber doch für junges und altes Publikum lustvoll erlebbar. Karten ab ca. Mitte Mai zum Preis von € 15,- in der Bürgerservicestelle im Rathaus und an der Abendkasse erhältlich.