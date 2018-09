Musikkabarett im Theater am Steg

13.09.2018, 12:21 Uhr

Musikkabarett-Aufführung am 4.Oktober 2018, 19.30 Uhr, im Theater am Steg in Baden

BADEN. "Cissy & Hugo a Caracas“ Musikkabarett über Cissy Kraner und Hugo Wiener von und mit Rita Hatzmann und Georg O. Luksch: am 4. Oktober um 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden.Mit der von Bühne und Fernsehen bekannten Sängerin und Schauspielerin Rita Hatzmann und dem Musiker und Grammy-Gewinner Georg O. Luksch. Die wunderbare Geschichte von Cissy Kraner und Hugo Wiener, die sich auf der Reise nach Südamerika verlieben - mit legendären Hits wie „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“, „Der Nowak lässt mich nicht verkommen“, „Wie man eine Torte macht“, „Der Vamp von Favoriten" und neuen mehrsprachigen Nummern, seit kurzem ist auch die CD zum Programm erhältlich.Electro Swing, Theremin, Live-Performance, Chansons, Percussion und klassische Klavierbegleitung schaffen Klangstrukturen, die eine Katalysatorwirkung bilden. Schwungvolle neue mehrsprachige Nummern zu überaus witzigen Texten und Wienerlied runden das Programm ab.Cissy und Hugo gehen 1938 mit einer Künstler-Tournee nach Bogotá und von da nach Caracas - das Programm erzählt die erste Begegnung des Paares und ihr Kennenlernen auf der Reise nach Südamerika, die Suche nach dem individuellen künstlerischen Ausdruck auf einem fremden Kontinent, die Herausforderung in fremden Sprachen zu reimen, den Wortwitz zu erspüren. Sie eröffnen eine Musik-Bar, Cissy feiert mit spanischen, englischen und französischen Chansons Erfolge. Hugo schreibt die Nummern und begleitet sie am Klavier. Sie entwickeln in dieser Zeit ihren unvergleichlichen Stil, mit dem sie schließlich nach Wien zurückkehren.