Blick in die Sterne - Neumond: Zeigen Sie Einsatz & Disziplin!

08.09.2018, 14:49 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

09.09.18 Für die Jungfrauen kann der heutige Neumond besondere Auswirkungen haben, auch die Fische können durch die Opposition die Auswirkungen spüren. Typische „Jungfrau“ Themen wie Gesundheit, Ernährung, Arbeitsbedingungen, Ordnung und Alltag sind angesprochen.

Planen Sie einen Neustart? Dann kann dieser Neumond den entscheidenden Impuls dafür bringen. Regen Sie sich nicht zu sehr auf, wenn nicht alles sofort nach Plan läuft. Uranus funkt dazwischen und sorgt für Herzklopfen und Nervosität. Fokussieren Sie sich stattdessen lieber auf Ihr Innenleben, Jupiter/Neptun lädt zu ausgedehnten Meditationen, Tagträumereien oder Bilderreisen ein.

Die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke bekommen vom Kosmos einen ordentlichen Energieschub verpasst, Pluto fördert leidenschaftlichen Einsatz und Jupiter unterstützt durch passende Gelegenheiten. Die Jungfrauen könnten nur durch nervöse Unruhe, Stress, Streit oder Enttäuschungen in ihrem Tatendrang gebremst werden. Bei den Stieren der 1. Dekade sind die Nerven sehr angespannt, es brechen Konflikte auf, die sich nicht mehr verleugnen lassen. Die Skorpione der 2. Dekade genießen den frischen Wind, die Krebse der 2. Dekade könnten Machtkämpfen begegnen, wenn Sie Neues starten möchten. Saturn begünstigt langfristige Projekte und Pläne mit Innovationscharakter. Die Steinböcke der 3. Dekade zeigen vermehrten Einsatz, doch dem Wunsch nach Erfolg werden heute einige Steine in den Weg gelegt.Die Zwillinge, Schützen und Fische der 2. Dekade können nervös oder leicht verunsichert sein, das Gefühl haben, nicht vom Fleck zu kommen oder die angepeilten Ziele würden sich in Luft auflösen. Vorsicht: Mond/Neptun sorgt für Konzentrationsstörungen sowie Illusionen! Verschieben Sie wichtige geschäftliche Termine oder geplante Vorhaben besser auf später. Mit drei Planeten im Jungfrau Zeichen bekommen wir heute eine geballte Ladung an Disziplin, Pflichtbewusstsein und Perfektionismus zu spüren. Gehen Sie heute trotzdem nicht zu streng mit sich ins Gericht, sondern vertrauen Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie führt.