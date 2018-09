Blick in die Sterne - Wohlfühlmesse & Reiki Gesundheitstage!

19.09.2018, 20:03 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

Auch BETTINASTRO ist wieder vertreten, wenn die erste Wohlfühlmesse in Kombination mit einem Reiki Schwerpunkt Ende September in Tribuswinkel Ihre Pforten öffnet. Sie sind zwar neugierig, trauen der Sache mit dem Kosmos aber noch nicht so recht über den Weg? Sie haben Angst vor düsteren Vorhersagen und möchten nach dem Besuch beim Astrologen entspannt nach Hause gehen? Dann sind Sie bei mir richtig! Lassen Sie sich von mir überzeugen, dass es weder „gute“ noch „böse“ Sterne gibt, sondern es an uns liegt, wie wir die verschiedenen Planeten in unser Leben integrieren. Besuchen Sie mich am BETTINASTRO Messestand und nutzen Sie als idealen Einstieg für Astrologie Neulinge das Schnupper-Angebot einer astrologischen Kurzberatung vor Ort! Erfahren Sie Wissenswertes über Sinn und Zweck der Astrologie sowie deren Anwendungsgebiete. Sie haben die Möglichkeit, mehr über Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und eventuell noch brach liegendes Potential Ihrer Persönlichkeit zu entdecken. Lernen Sie sich auch unter astrologischen Gesichtspunkten kennen und nehmen Sie eine neue Sichtweise über Ihre Persönlichkeit mit nach Hause. Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Die versierte Organisatorin, Frau Eleonore Augustin, hat wieder allerhand auf die Beine gestellt und sogar einige Aussteller aus unserem Nachbarland Deutschland zu uns ins schöne Baden gelockt. Genießen Sie einen bunten Cocktail aus den unterschiedlichsten Gebieten und picken Sie das für Sie Passende heraus. Testen Sie verschiedene Techniken der Energieübertragung vor Ort. Egal ob Reiki, Shiatsu, Astrologie, Chakrenheilung oder Yoga – ein breit gestreutes Spektrum an Anwendungen erwartet die neugierigen Besucher! Neben Wissenswertem aus der Kinesiologie, Quantenheilung oder Cranio Sakral Therapie rundet eine Mischung aus Kristallsteinen, Literatur, Schmuck und Dekoartikel das weit gefächerte Angebot ab.Lassen Sie sich inspirieren, tun Sie etwas für die Sinne und holen Sie sich wertvolle Tipps für Ihre seelische und körperliche Gesundheit!Wann? Sa, 29.09.2018 von 12.00 h bis 19.00 h & So, 30.09.2018 von 10.00 h bis 17.00 hWo? Schloss Tribuswinkel, Schlossallee 5, 2512 Tribuswinkel