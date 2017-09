15-jähriger entführte Flugzeug

27.09.2017, 08:49 Uhr

Nach einiger Zeit machte sich der Teenager auf die Suche nach einer größerenHerausforderung. Gemeinsam mit dem 17-jährigen kam er auf die Idee ein Flugzeug zu kapern. Durch einen Verwandten, der Mitglied in einem Motorfliegerverein ist, war der Nachwuchs-Gauner mit dem Flugplatz Bad Vöslau und den Sportflugzeugen vertraut. Im April schlichen sich die beiden Teenager schließlich auf den Flugplatz und stahlen dort aus dem Büro die Schlüsssel für ein einmotoriges Sportflugzeug. Beinahe glückte der Coup. Dem jungen Mann gelang es sogar sich eine Startfreigabe erteilen zu lassen und den Flieger in die richtige Position zu bringen um aus dem Hangar zu fahren. Im letzten Moment bemerkten Mitarbeiter des Flughafens am Weg zum Rollfeld die seltsame Fahrweise des Flugzeugs und konnten den Start verhindern.Die Burschen gaben sich aber nicht geschlagen, und ließen bei ihrer Flucht noch zwei Pilotenheadsets mitgehen, von denen sie eines sogar noch im Internet verkauften, bevor die Polizei vor der Tür stand. Zur Strafe fassten sie 100 bzw. 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit und ein Platzverbot am Vöslauer Flugplatz aus. Dort überlegt man jetzt wegen des Vorfalls eine Videoüberwachung zu installieren.