Eine Portion Extraglück wartet auf Sie!

06.10.2017, 13:45 Uhr

Freitag, der 13. ist ein Datum, an dem sich die Geister scheiden. Für die einen ist es ein Tag, an dem das Pech an den Füßen klebt, für andere Menschen ein Tag wie jeder andere auch. Bei Casinos Austria geht man aber einen Schritt weiter und macht den 13. zum Glückstag. Und das hat nicht so sehr mit Zahlenmagie zu tun, sondern viel mehr mit attraktiven zusätzlichen Gewinnchancen, die auf alle Gäste der 12 Casinos zwischen Bregenz und Baden warten.

Am Freitag, den 13. Oktober haben die Gäste im Casino Baden die Chance auf 1.300 Euro, die verlost werden. Zusätzlich kann man den 13er Glücks-Jeton bei Roulette auf eine ganze Zahl setzen - fällt die Kugel auf diese Zahl, gewinnt man eine Flasche Champagner.Besitzer der Glücks Card von Casinos Austria haben an diesem Freitag zusätzlich die Chance, das Glück in der Gelddusche buchstäblich in die Hand zu nehmen. An allen Freitagen und Samstagen bis 2. Dezember wird unter allen Teilnahmetickets ein Gast gezogen, der 25 Sekunden im Windkanal Geldscheine fangen darf. Der Wert der gescheffelten Scheine wird dem Gewinner in Form von Spieljetons ausbezahlt.Glücksmomente sind bei Casinos Austria auf vielfältige Weise präsent. Dazu gehören neben dem spannenden Spielerlebnis auch die kulinarischen Freuden. Die Cuisino Restaurants in den österreichischen Casinos sind mit insgesamt acht Gault&Millau-Hauben gekrönt und bieten raffinierte Küchenkreationen als Einstimmung auf einen gelungenen Abend.Wien, am 5. Oktober 2017Bilder: 13er Sujet; Roulettekessel© Casinos Austria, Abdruck honorarfrei