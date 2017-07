21.07.2017, 12:16 Uhr

Kommissar DNA führte zu Einbrecher

BADEN. Im Jänner und April 2016 wurden 30 Schrebergartenhütten in den Melkergründen aufgebrochen. Gesamtschaden: 20.000 Euro. Die Stadtpolizei-Kriminalisten konnten damals DNA-Spuren der Einbrecher sichern, die nun zum Täter führten: Ein 35-jähriger Bulgare konnte nach einem Einbruch in Wien ausgeforscht werden, ihm konnten die Tatorte in Baden nachgewiesen werden. Der Mann sitzt in Wien in Haft.

