06.10.2017, 18:53 Uhr

Kurz notiert

10 Jahre PH: Festakt

BADEN/ST.PÖLTEN. Die Pädagogische Hochschule (PH) Niederösterreich mit Standort in Baden feierte ihr 10-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festakt in St. Pölten. Der Festvortrag des Züricher Professors Roland Reichenbach war der Bildungsphilosophie gewidmet.



Holzpavillon repariert

KLAUSEN LEOPOLDSDORF. Gemeinderat Scheder hat den von Vandalen beschädigten Holzpavillon beim großen Parkplatz in Eigenregie und kostenlos repariert. Der Gemeinderat dankte ihm dafür.



Hilfe für Bedürftige

BAD VÖSLAU. Auch heuer bekommen bedürftige Personen einen Heizkostenzuschuss von der Gemeinde - in der Höhe von 170 Euro. Es gibt auch weitere Hilfspakete, sie sind bei Sozialstadträtin Anita Tretthann zu erfragen.

