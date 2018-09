Star-Kabarettistin mit neuem Programm in Kottingbrunn

22.09.2018, 22:24 Uhr

Laut Wörterbuch ist ein Hoppala ein kleiner Ausrutscher:„Hoppala, war das Ihr Zecherl unter meinem Koffer, gnä' Frau?!“, in der Wiener U-Bahn. „Hoppala, das war doch keine Abhörattacke auf den österreichischen Vizekanzler, sondern nur ein altes hiniges Kabel!“, aus dem Wiener Ministerium. „Hoppala, sorry, wir haben uns doch geirrt wegen der irakischen Atomwaffen! Oops we did it again, shit happens!“, im Amerikanischen Senat. So ist das, Hoppalas können klein oder groß sein, lustig oder tragisch, fatal oder wurscht. Aber eines haben sie alle gemeinsam: sie sind nur allzu menschlich!