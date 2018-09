"Catering muss heute schnell und ideenreich sein"

22.09.2018, 23:02 Uhr

Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen.Ob vegetarisch, vegan, bio, regional, laktose- oder glutenfrei – die individuellen Ernährungsformen können heute sehr unterschiedlich aussehen, das ist für ein Cateringunternehmen eine Herausforderung. Die Planung einer Veranstaltung passiert heute oft sehr kurzfristig, da muss man spontan, flexibel, einfallsreich und schnell sein.Ob Mini Burger, frisch zubereitete Paninis, Salate im Einmachglas, Gemüse in verschiedensten Variationen oder eine hausgemachte Limonade-saisonal und regional soll es sein, dann kann ich unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Das Grillen gewinnt immer mehr an Popularität, auch das Spanferkelbuffet oder die gute alte Hausmannskost sind immer wieder gerne gefragt.Freundliches, professionelles und offenes Auftreten, sowie gastronomisches Fachwissen Pünklichkeit sind die must haves in der Gastronomie.Petra SeyboldBad VöslauVerheiratet / 2 TöchterLesen, Kochen, Kulturelle VeranstaltungenNach abgeschlossener Lehre - 20 Jahre im Familienunternehmen in den Bereichen Catering, Küche und Verkauf tätig – 20152015-2017 Einzelunternehmen2017 Cateringleitung - PS Kulinarikum OG