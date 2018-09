Senecura-Heim in Traiskirchen mit neuem Chef

21.09.2018, 21:38 Uhr

Die Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger absolvierte Michael Pinz im Allgemeinen Krankenhaus Wien. Darauf aufbauend schloss er an der FH Pinkafeld den Masterstudiengang „Management im Gesundheitswesen“ ab. Durch das Studium, seiner mehrjährigen Arbeit in einem internationalen Medizintechnikunternehmen und der bisherigen Tätigkeit als Leiter der SeneCura Residenz Grinzing ist Michael Pinz ein erfahrener Experte im Gesundheitsbereich.Über SeneCuraDie SeneCura Gruppe betreibt in Österreich 81 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit rund 7.000 Betten und Pflegeplätzen. In der Tschechischen Republik betreibt SeneCura außerdem 13 Pflege-Einrichtungen.SeneCura zählt zu den Markt- und Innovationsführern im Bereich Pflege im privaten Sektor: Neben höchsten Pflegestandards in allen Häusern bietet SeneCura richtungsweisende Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Intensiv- und Wachkomapflege und integrierte Kindergärten. Außerdem rehabilitative Übergangspflege, Hauskrankenpflege, 24-Stunden-Betreuung, Betreuung für Menschen mit Behinderung und Hospizbegleitung. Ergänzt wird das Spektrum mit Generationenhäusern und Apartments für Betreutes Wohnen.Unter der Marke OptimaMed betreibt die SeneCura Gruppe in Österreich ambulante und stationäre Rehabilitationszentren, Gesundheitsresorts mit Angeboten für Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) und Kur, physikalische Institute sowie ein Dialysezentrum und zählt zu den Innovationsführern im privaten Bereich.SeneCura ist seit 2015 Teil der französischen Orpea Gruppe, die mit 854 Pflege- und Gesundheitseinrichtungen und 86.757 Betten in 13 Ländern zu den internationalen führenden Unternehmen zählt.