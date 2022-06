Motorradfahrer kam auf Weilharter Landesstraße in langgezogener Linkskurve von Fahrbahn ab – Lebensgefährtin leistete Erste Hilfe.

ÜBERACKERN. Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Braunau war heute (26. Juni 2022) Nachmittag in Überackern auf der Weilhart Landesstraße in Richtung Ach unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er, wie die Polizei berichtet, von der Fahrbahn ab – warum genau, ist noch unklar.

Motorrad hat sich mehrmals überschlagen

Sein Motorrad überschlug sich mehrmals und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 56-Jährige selbst landete verletzt in einer Hecke. Seine 48-jährige Lebensgefährtin, die mit dem Motorrad hinter ihm fuhr, leistete sofort Erste Hilfe. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde er das InnKlinikum Altötting eingeliefert.