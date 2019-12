An diesem Projekttag konnten die SchülerInnen an mehreren Stationen ihre bisherigen Kenntnisse aus dem Werkstättenunterricht anwenden. Beim Bohren, Sägen, Gewinde schneiden wurden sie dabei von besonders engagierten Mitarbeitern des Unternehmens unterstützt.

Die berufsbezogenen Arbeiten bereiteten den Jugendlichen großen Spaß und ermöglichten ihnen einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt.