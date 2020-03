Hund tot gebissen

Mein Mann und ich sind am Boden zerstört. Unser kleines Chihuahua Mädchen durfte nur zwei Jahre alt werden. Und warum?? Weil die Leiterin des Braunauer Tierheimes komplett unverantwortlich gehandelt hat. Sie ging mit 3 großen Hunden im Wald in Ranshofen spazieren. 2 der 3 Hunde waren nicht angeleint. Sie versuchte zwar ,die Hunde am Halsband fest zu halten,aber das funktionierte nicht. Wie auch?Wie bitte soll eine Frau mit normaler Statur,die Kraft aufbringen und 3 große Hunde zurückhalten können??Sie war offensichtlich überfordert. Einer der Hunde riss sich los und biss unsere kleine Coco in die Lunge und in das Herz. Sie war auf der Stelle tot. Mein Mann und ich haben minutenlang versucht,den Hund dazu zu bringen unsere Coco loszulassen. Mittlerweile lief ein zweiter Hund auch noch auf uns zu und wir hatten mit 2 Hunden zu kämpfen. Wir fragen uns immer und immer wieder,warum eine solche Person, die eigentlich wissen müsste,wie unberechenbar und schwierig solche Hunde teilweise sind, ein Tierheim leiten darf und so unverantwortlich handelt. Was ist,wenn das nächste Mal ein Kind tot gebissen wird???Warum werden die Hunde nicht angeleint,oder tragen einen Beißkorb??Wir verstehen es einfach nicht!Wir können es immer noch nicht begreifen,was da im Wald mit unserer kleinen Coco passiert ist und es wird sicher noch eine ganze Weile dauern,bis wir dieses Horrorszenario begriffen und verarbeitet haben.



Autor:

Adolf Feichtenschlager aus Braunau

