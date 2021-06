Ein Motorradfahrer lenkte sein Fahrzeug gestern eigenen Angaben zufolge zu schnell in eine Rechtskurve ein – er kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.

PFAFFSTÄTT. Ein 49-jähriger Salzburger war am 1. Juni gegen 15.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Mattseer Straße im Ortsgebiet von Pfaffstätt in Richtung Mattighofen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Braunau sein Auto in die Gegenrichtung. Mit im Wagen befanden sich die 27-jährige Frau sowie der sechs Monate alte Sohn des Pkw-Lenkers.

In einer Rechtskurve fuhr der Motorradlenker eigenen Angaben zufolge zu schnell ein und er musste sein Gefährt am Kurvenausgang über die Fahrbahnmitte lenken. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Pkw-Lenker wurde ebenso wie sein kleiner Sohn mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht.