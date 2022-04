Anfang Mai wird das neue Tageszentrum im Pfarrzentrum von St. Peter am Hart eröffnet. Dies ist ein Angebot für ältere Menschen, die in ihrer Lebensgestaltung zwar Unterstützung wünschen, aber nach wie vor zu Hause leben möchten.

ST. PETER. Ob Sitzturnen, Gedächtnistraining, Rätselraten, Singkreis, Spielen in Kleingruppen, bunte Nachmittage, gemeinsames Kaffeetrinken oder Spaziergänge in der freien Natur – im neuen Tageszentrum in St. Peter hat die Langeweile keine Chance. Es gibt aber auch ausreichend Zeit zum Rasten oder für ein Mittagsschläfchen.

Unterstützen und fördern

Diese Einrichtung soll Farbe in den Alltag von SeniorInnen bringen, die pflegenden Angehörigen unterstützen und das gesellige Miteinander fördern. „Mobil vor Stationär“ lautet das Motto. Die Menschen sollen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können.

Das Tageszentrum mit der Adresse St. Peter 2 in St. Peter am Hart hat jeden Donnerstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ein ganzer Tag mit Verpflegung (Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee) kostet 56 Euro. Die Kosten für einen halben Tag inklusive Verpflegung liegen bei 40 Euro. Der Kostenbeitrag wird vom Sozialhilfeverband Braunau und dem Land OÖ gefördert. Beim Organisieren von Transporten kann die Volkshilfe mit Kontakten behilflich sein.

Information und Anmeldung (auch für Schnuppertermine):

Volkshilfe Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH

Stützpunkt Braunau

Lerchenfeldgasse 6

5280 Braunau

Tel.: 07722 / 68614 414

E-Mail: md-braunau@volkshilfe-ooe.at