Pensionistin dürfte Pkw übersehen haben – Kollision

FRIEDBURG. Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung lenkte seinen Pkw heute, 23. Dezember 2019, gegen 16:05 Uhr auf der Braunauer Straße in Richtung Ortszentrum Friedburg. Zur gleichen Zeit fuhr eine 79-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf einer Parkplatzzufahrtsstraße in Friedburg Richtung Kreuzung mit der Bundesstraße.

Beim Einbiegen in die bevorrangte B147 dürfte die Pensionistin den von links kommenden Pkw des 40-Jährigen übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Pensionistin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.