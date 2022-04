Endlich wieder Turnierluft schnuppern, und das gleich international beim deutschen Nachwuchsturnier und Nagai Cup in Unterschleissheim nahe München. Bei teils starkem Schneetreiben fuhr eine Delegation aus ganz Österreich mit dem Bus ins benachbarte Ausland zu einem Kräftemessen mit den Teams aus der Schweiz, Italien und dem Gastgeber Deutschland.

Den Beginn machte der Nachwuchs. Das heißt alle außer den Schwarzgurten. Die österreichischen Starter waren hier äußerst erfolgreich und holten sich 11x Gold, 4x Silber und 2x Bronze. Alice Reichl (Dojo Sankt Georgen am Fillmannsbach) durfte heuer auch das erste Mal für Österreich starten. Sie hatte ein sensationelles Debüt und schaffte bei den Mädchen in Kata (Formen) gleich die Goldmedaille.

Nach der Siegerehrung waren dann die Danträger an der Reihe. Von den 4 Nationen war quasi jeweils das Nationalteam anwesend. Auch hier gab es für Österreich eine gute Medaillenausbeute. Es reichte zwar nicht für Gold, aber 4 zweite Plätze sind auch beachtlich. Und 3 davon waren mit St. Georgener Beteiligung.

Die Silbermedaille in Kata Damen ging an die Vera Paar aus dem Dojo Henndorf. Bei den Herren waren Florian Schnitzinger und Dominik Piereder (beide Sankt Georgen) für Österreich am Start. Dominik erreicht in beiden Disziplinen Siege in 2 Vorrunden und musste sich jeweils vor dem Halbfinale einem stärkeren Konkurrenten geschlagen geben. Florian gelang jeweils ein Finaleinzug. In Kata kam es nach Punktegleichheit zu einem Stechen um Platz 1, in dem er sich einem italienischen Athleten geschlagen geben musste. Im Kumite Finale waren auch Florian mit 3 italienischen Kämpfern. Auch hier ging der Sieg nach Italien und Silber an Florian.

Kurzfristig wurde dann noch ein Ländervergleichskampf einberufen mit jeweils 5 Startern aus den 4 Teilnehmerländern. Auch hier waren Dominik und Florian für Österreich am Start. Nach einem Sieg über Deutschland gab es den Finalkampf gegen Italien. Italien war diesmal aber unschlagbar und für Österreich gab es die Silbermedaille.