Die Finalrunde der OÖ Landesliga musste ja wegen des Lockdows am 20. November 2021 abgesagt werden und es wurde am 22. Jänner 2021 im Sportpark Auwiesen nachgeholt. Die Paarungen im Finale ergaben sich aus den drei Vorrunden Ergebnissen der Regional oder Oberliga. Alle drei Resultate wurden addiert; Union Lochen II 3823,76 Punkte, WKG Ranshofen/Vöcklabruck II 37721,43, WKG Buchkirchen/Wels 3709,60 und sK VÖEST Linz III 3669,41.So ergab sich das Finale um Platz eins zwischen der Union Lochen II ( gegen die WKG Ranshofen/Vöcklabruck II sowie um Platz drei SK VÖEST Linz III gegen WKG Buchkirchen/Wels.

Finale um Platz eins:

In beiden Teams fehlten die Leistungsträger wie Jakob Weber (Lochen) sowie Jürgen Grubmüller (Ranshofen). Linda Weyand (Lochen) präsentierte sich jetzt schon in einer guten Verfassung schaffte mit 144 kg im Zweikampf nach ihrer Baby Pause eine tadellose Leistung. Sie wurde auch mit 276,31 Punkten beste Heberin ihrer Mannschaft. Simon Strasser, Petra Schmutzer konnten mit soliden Leistungen aufwarten. Bester der WKG Rans/Vöckla war der Vöcklabrucker Thomas Koller mit 261,48 Punkte. Ein weiterer Vöcklabrucker hob in seinem zweiten Wettkampf 187 kg im Zweikampf. Robert Friedl (Ranshofen) hob mit 92 kg im Reißen, 117 kg & 120 kg im Stoßen sowie 209 kg & 212 kg im Zweikampf fünf neue OÖ Masters Rekorde der Altersklasse 2.

Union Lochen II - 1242,67 Punkte (incl. Jugendbonus):

Jessica Stauceanu - 67,6 Körpergewicht - 110 kg Zweikampf (48 kg Reißen - 62 kg Stoßen =196,63 Punkte, Petra Schmutzer - 56,9 kg - 131 kg (57 kg - 74 kg) = 261,77 Punkte, Linda Weyand - 60,3 kg - 144 kg (62 kg - 82 kg) = 276,31 Punkte, Simon Strasser - 98,8 kg - 242 kg (10 kg - 132 kg) = 269,90 Punkte, Patrick Mayr - 141,2 kg - 205 kg (95 kg - 1110 kg) = 208,06 Punkte.

WKG Ranshofen/Vöcklabruck II - 1166,37 Punkte

Claudia Krepper - 61,1 kg - 109 kg (45 kg - 64 kg) = 207,32 Punkte, Robert Friedl - 85,2 kg - 212 kg (92 kg - 120 kg) = 252,21 Punkte, Thomas Sauerlachner - 76 kg - 190 kg (89 kg - 101 kg) = 240,02 Punkte, Vanja Bucinski - 103 kg - 187 kg 882 kg - 105 kg9 = 205,34 Punkte, thomas Koller - 80,8 kg - 214 kg (102 kg - 112 kg) = 261,48 Punkte.

Finale um Platz drei:

Die Stahlstädter ließen im Finale um Platz drei nichts anbrennen, der 15-jährige Sport Borg Schüler Jonas Klinger vom SK VÖEST Linz überzeugte mit neuen Bestmarken von 90 kg im Reißen ,110 kg im Stoßen sowie 200 kg im Zweikampf. Mit 280,32 Punkten wurde Jonas Klinger bester Heber der VÖEST. Alireza Shahabi überzeugte mit 255 kg im Zweikampf. Bester der WKG BU/Wels war ohne Zweifel Milad Saburi Nia mit 291,20 Punkten.

SK VÖEST Linz III - 1385,67 (incl. Jugendbonus)

Jonas Klinger - 64,3 kg - 200 kg (90 kg - 110 kg) = 280,32 Punkte, Markus Gigl - 89,1 kg - 223 kg (100 kg - 123 kg) = 259,75 Punkte, Alireza Shahabi - 104,7 kg - 255 kg (110 kg - 145 kg) = 278,41 Punkte, Luca Modrey - 68,7 kg - 207 kg (87 kg - 120 kg) = 277,81 Punkte, Manuel Modrey - 80,8 kg - 200 kg (90 kg - 110 kg) = 244,38 Punkte.

WKG Buchkirchen/Wels - 1246,42 Punkte

Katrin Walter - 52,9 kg - 113 kg (51 kg - 62 kg) = 238,63 Punkte, Max Breitwieser - 77 kg - 183 kg (83 kg - 100 kg) = Benjamin Paul - 62,7 kg - 155 kg (70 kg - 85 kg) = 221,05 Punkte, Patrick Kamerer - 90,5 kg - 230 kg (100 kg - 130 kg) = 266,04 Punkte, Milad Saburi Nia - 89,1 kg - 250 kg (110 kg - 140 kg) = 291,20 Punkte.

Los gehts am 12. März 2022:

Für den ersten Wettkampf in der Bundesliga am 12. März hat die Auslosung für die neu gegründete WKG Innviertel Lochen/Ranshofen gleich einen Kracher zugelost bekommen. kein geringer als der AKH Vöendorf wird um 18 Uhr in Lochen der Gegner sein.