Strahlende Siegerlächeln beim Voltigierverein Braunau-Ranshofen

Die Volti-Mädchen des Voltigiervereins Braunau-Ranshofen räumten auch beim zweiten Teil der Winterhallentrophy, die am 7. März in der Bezirkssporthalle Braunau stattfand, ordentlich ab!

Strahlende Siegerlächeln gab es bereits am Vormittag im Einzel Nachwuchs Bewerb: Leni Gattermaier siegte in der jüngsten Nachwuchs Abteilung im großen Starterfeld von 10 Voltigiererinnen!

Unter 13 Voltis der Jahrgänge 2009 & 2010 nahm Ajla Sulejmanovic den Siegerpokal entgegen, mit Platz 7 belegte Selina Grabner ein super Ergebnis im Mittelfeld.

Im Einzel A war auch Kim Kobler in einer sehr großen Abteilung mit 14 Voltis vertreten, sie turnte zum ersten Mal ein freies Rad in ihrer höchst anspruchsvollen Kür, musste jedoch danach eine ungewollten Bodensprung einbauen und ließ wertvolle Punkte liegen und belegte somit Platz 5!

Zu guter Letzt noch 2 Siege: Ajla Sulejmanovic & Kim Kobler voltigierten im Tonnen-Pas de deux Bewerb zum Sieg und auch die Gruppe mit Annika Riesinger, Ajla Sulejmanovic, Kim Kobler, Selina Grabner & Leni Gattermaier konnte erneut mit ihrer Eisköniginnen-Kür punkten und verdient den Siegerpokal entgegennehmen!