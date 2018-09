Es geht wieder los! Erste Ü30-Party nach der Sommerpause

23.09.2018, 23:10 Uhr

Besser ist das Stimmungsduo unter dem Namen "Neon" bekannt, was nicht nur an den Schuhen der beiden Sänger lag, wie sie dem Publikum verrieten.Mit mehr als 150 Liveauftritten pro Jahr haben sich die beiden Musikkünstler schon längst einen festen Platz in der Schlager- und Partyszene erarbeitet. Auch im Lokschuppen ging`s mit entsprechenden Stimmungshits zur Sache, um die Gäste im großen Saal anzuheizen.

Wer nicht so sehr auch Foxtrott und Schlagerhits stand, war im Nightlife-Bereich bei DJ Toxic Two bestens aufgehoben. Hier sorgte Christian Zogler aus Simbach an den Plattentellern für den richtigen Sound. Ferner sorgten die bewährten Haus-DJs Balloo und David Munoz für abwechslungsreiche Musik auf den anderen Tanzareas.