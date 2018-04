Gebürtiger Braunauer produzierte US-Film über Angststörung

19.04.2018, 22:02 Uhr

In einer der Hauptrollen spielt Lori Petty

USA, BRAUNAU (ebba). Markus Linecker verbrachte viele Jahre seiner Kindheit in Braunau. Später studierte er in Deutschland und Santa Barbara Film und lebt mittlerweile in Los Angeles, Kalifornien. Linecker ist als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent tätig. Den Part des Produzenten übernahm er zuletzt für „Fear, Love und Agoraphobia“, einen preisgekrönten Indie-Film.

Film mit starker „Message“

Mit „Fear, Love und Agoraphobia“ gelang dem Filmregisseur Alex D’Lerma ein einfühlsames Porträt eines Teils der Gesellschaft, der oft übersehen wird. Markus Linecker hat den Film mit seiner Firma Cornell/Linecker Media produziert. In den Hauptrollen spielen Dustin Coffe als „Chet“ und Linda Burzynski als „Maggie“. Mit Lori Petty als „Francis“ konnte außerdem eine renommierte US-amerikanische Schauspielerin für das Projekt gewonnen werden. Petty ist bekannt aus Fernsehserien wie „Gotham“ oder „Dr. House“ sowie aus dem Film „Gefährliche Brandung“, wo sie an der Seite von Keanu Reeves und Patrick Swayze spielte.D'Lerma wollte einen charakterstarken Film schaffen, der zum einen unterhaltsam, aber auch eine Message beinhalten sollte. Etwa 3,2 Millionen Erwachsene in den USA, im Alter zwischen 18 und 54 Jahren, leiden an Agoraphobie, einer Angststörung. Fast jeder der Betroffenen war irgendwann in seinem Leben einsam oder fühlte sich in seinen Umständen gefangen.Der Film erzählt die Geschichte von Chet, einem “Agoraphobiker” (jemanden, der sich fürchtet, nach draußen zu gehen), und von Maggie, einer flüchtigen weiblichen Marine. Beides einsame Menschen, die innerlich gefangen sind. Zwei verlorene Seelen, die sich gegenseitig dabei helfen, mit dem Leben fertig zu werden.„Fear, Love and Agoraphobia" wurde ein Jahr lang bei verschiedenen Film-Festivals gezeigt und mit über 20 Preisen ausgezeichnet. Jetzt kann das Publikum weltweit den Film genießen, der von Angst und Liebe handelt. Vertrieben wird das preisgekrönte Werk von Leomark Studios.Mehr Infos über den Film gibt es auf: http://www.agoramovie.com Trailer zum Film: https://vimeo.com/251092976 Fotos: Cornell/Linecker Media