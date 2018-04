"Projekt Schule": Handelsakademie Braunau

26.04.2018, 16:25 Uhr

Direktor der Handelsakademie Braunau ist Ernst Waltl.

In der Handelsakademie Braunau kann man zwischen drei Ausildungsschwerpunkten wählen: Sport- und Eventmanagement, Kommunikation und Marketing oder dem IT-Schwerpunkt SAP. Wobei die Matura in allen Schwerpunkten zu 90 Prozent ident ist. Nach der Ausbildung steht es den Absolventen aber offen, in welche Richtung sie sich weiterbilden. "Wir bieten eine solide Grundausbildung mit einem kaufmännischen Hintergrund", so Direktor Ernst Waltl.

Neben der fünfjährigen Handelsakademie gibt es auch die dreijährige Handelsschule oder die berufsbegleitende vierjährige. Diese findet montags und donnerstags, sowie 14-tägig auch am Mittwoch statt. Die Ausbildung wird kostenfrei angeboten. Die Matura ist vollwertig."Wir stehen für Bildung und Aufstieg" – "Wir sind eine Schule mit Wirtschaftskompetenz"Schnuppermöglichkeiten gibt es jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.ist am 7. Dezember 2018 von 14 bis 17 Uhr.