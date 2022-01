Erst- und Zweitstich im Ausland, den Booster jetzt im 20. Bezirk: Das bietet der neue Standort im Amtshaus Brigittenau.

WIEN/BRIGITTENAU. Impfwillige aufgepasst: Direkt im Amtshaus Brigittenau hat ein neues Impfzentrum seine Pforte geöffnet. Das Besondere am neuen Standort am Brigittaplatz 10: Dieser soll speziell jene Menschen ansprechen, die ihren ersten und zweiten Stich im Ausland bekommen haben.

Das Impfzentrum im Amtshaus Brigttenau hat von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, geöffnet

Nach einer ärztlichen Beratung vor Ort kann man sich auch die Impfungen aus anderen Ländern in den Impfpass übertragen lassen – vorausgesetzt es handelt sich um in Österreich zugelassene Vakzine. Impfung mit Sputnik sind also nicht möglich.

Impfung ab 12 Jahren

Das kostenlose Angebot können Personen ab 12 Jahren nutzen. Geimpft wird mit dem Vakzin von BionTech/Pfizer. 12- bis 17-Jährige können sich am Brigittaplatz 10 den ersten oder zweiten Stich holen. Für Personen über 18 Jahre wird auch der Booster – also der dritte Stich - angeboten.

Geöffnet hat das Impfzentrum im Amtshaus Brigttenau von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Möchte man sich am neuen Standort impfen lassen, kann man einfach ohne Termin vorbeikommen. Man braucht lediglich einen amtlichen Lichtbildausweis. Falls vorhanden, gilt es auch eine E-Card mitzubringen.

