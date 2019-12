aus Bruck an der Leitha

Ein Jahr ist zu Ende.

Nun reicht Euch die Hände

und sagt: Alle Gute, Gesundheit und Glück!

Beschließt in Gedanken,

Euch nicht mehr zu zanken,

und denkt an die Sünden vom Vorjahr zurück!

Bleibt nett und verträglich,

und drückt Euch nicht täglich

von Vielen auf listige Art!

Tut´s Euch nicht verdrießlich!

Es bleibt Euch ja schließlich,

ob schneller, ob langsamer, doch nicht erspart!

Ein Jahr wird beginnen.

Im Glockenturm drinnen

erschrecken die Tauben vom Bimm und vom Bumm.

Seid nicht wie die Tauben!

Ihr müsst an Euch glauben.

Stapft fröhlich ins Neujahr und dreht Euch nicht um!