Kinderfest in der Römerstadt

16.09.2018, 21:32 Uhr

Junge Römerfreunde konnten in den einzelnen Häusern des Römischen Stadtviertels zahlreiche Aktivitäten ausprobieren, die typisch für das Leben in einer römischen Stadt waren.Die historische Abenteuerreise begann bereits bei der Ankunft, wenn die jungen Besucher sich mittels römischer Gewänder flugs in Bürger des antiken Carnuntum verwandeln.In den Küchen konnten römische Leckerbissen verkostet werden, die Therme wartete mit Originalrezepturen exquisiter Duftöle und Salben auf.Wer sich im Handwerk versuchen wollte holte sich nebenan wertvolle Tipps beim Weben und Filzen. Ein Medicus verriet im Kräutergarten Geheimnisse der antiken Heilkunst, die Schreibwerkstatt veranschaulichte die Wissensvermittlung für Schulkinder zu Römerzeiten und in Senatssitzungen wurde gemeinsam über neue Gesetze abgestimmt.Junge Legionäre konnten Schilder und Schwerter basteln und mit nach Hause nehmen.Auch das Fahrende Au-Theater des Nationalpark Donauauen machte wieder beim Kinderfest Station. Im Kurzstück „Der Donau-Kammmolch“ wurde die wundersame Welt der Amphibien der Donau-Auen zum Leben erweckt.Ein toller Tag für Jung und Alt hinterließ wunderbare Erlebnisse und bleibende Eindrücke.