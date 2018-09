Wallfahrtskirche Maria Ellend

18.09.2018, 21:59 Uhr

Die Kirche „Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ stellt das Wahrzeichen der Gemeinde dar.Weitere Sehenswürdigkeiten sind das 1910 auf der Portalfassade der Wallfahrtskirche angebrachte Mosaikbild der „Muttergottes an der Straße“ und die Missionsausstellung, die einen Einblick in die weltweite Missionsarbeit der Missionare von der Heiligen Familie bietet, die seit 1929 hier am Wallfahrtsort ihre einzige österreichische Niederlassung haben.