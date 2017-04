Ein Vogelhäuschen sorgt für Verkehrsberuhigung

28.04.2017, 23:02 Uhr

Neue 'Radarbox' in Berg

Seit einigen Wochen allerdings hat sich der Verkehr in Berg auffällig verlangsamt, der Grund steht von Edelstal kommend in der ersten Rechtskurve nach der Einfahrt in Berg: Eine kleine unscheinbare Radarbox. Zumindest sieht es danach aus. Auf der Gemeinde nachgefragt, erzählt Petra Schwartz lachend: "Die Radarbox ist ein Vogelhäuschen. Auch die Polizei hat bereits nachgefragt, aber ein Vogelhäuschen in Radarbox-Form zu bauen ist scheinbar nicht verboten. Dennoch werden im Ortsgebiet regelmäßig die Geschwindigkeiten von der Polizei kontrolliert." Die L301 soll am 28. April wieder freigegeben und die Umleitung über Berg aufgehoben werden.